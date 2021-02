In dieser Woche wird der Baugrund nochmals untersucht, wie Bernd Mannsbart, der mit seinem Büro die Maßnahme betreut, berichtet. Mit dem so gewonnenen Wissen um die Lage will man dann ab Montag in die Stabilisierungsarbeiten einsteigen. Diese werden sich im Bereich um das am stärksten betroffene Gebäude abspielen. Die anderen drei Häuser gelten mittlerweile als sicher. „Es wird eine Bodenvernagelung vorgenommen“, erklärt Mannsbart; es handle sich hierbei um ein spezielles Bohrverfahren, bei dem zehn Meter lange Nagelkonstruktionen im Hang verankert werden. Was sich für den Laien sehr beeindruckend anhört, ist für Geoingenieure ein „Routineverfahren“, das bei vielen ähnlichen Situationen angewandt wird, wie Bernd Mannsbart meint. Für die Erledigung der Arbeiten werden – je nach Witterung – bis zu drei Wochen veranschlagt.