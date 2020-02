Schopfheim Zeitlos verträumt

Da ist Park Stickney, der Harfenist aus Arizona, der in New York und in der Schweiz lebt. Da ist der Bandgründer an Rahmentrommel und weiteren Schlag- und Perkussionsinstrumenten: Omri Hason aus Israel, heute in der Schweiz ansässig. Den Kontrabass spielt Lorenz Beyeler aus Bern. Sängerin Houry Dora Apartian kommt ursprünglich aus dem syrischen Aleppo, sie studierte in Beirut und Paris und lebt inzwischen ebenfalls in der Schweiz.