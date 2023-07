Schopfheim/Zell Dieb sucht Wohnungen heim

Ein unbekannter Mann nutzte am Dienstag zwischen 4.25 Uhr und 4.35 Uhr, die Gelegenheit und schlich sich in ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Fahrnau ein, während der Geschädigte mit seinem Hund Gassi ging. Während der kurzen Gassirunde sei die Wohnungstür nur angelehnt gewesen, berichtet die Polizei. Bei der Rückkehr von der Gassirunde bemerkte der Wohnungsbesitzer einen Unbekannten in der Küche, welcher daraufhin flüchtete. Aus einer Geldbörse, die in der Küche lag, wurde ein kleinerer Bargeldbetrag entwendet. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief erfolglos.