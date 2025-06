Schopfheim/Zell: Ruß und Reifenabrieb geht es beim Tunnelputz an den Kragen

Fahrzeug mit Waschanlage

Dann rollt auch schon das Spezialfahrzeug an, das mit einer Waschanlage für das Tunnelinnere ausgestattet ist. Mit zwei rotierenden Bürsten wie in einer Autowaschanlage rückt der Wagen dem Dreck an Tunnelwänden und -decke zu Leibe. Reifenabrieb und Ruß haben die Tunnelröhre im Laufe eines Jahres verdunkelt. Helligkeit bedeutet Sicherheit, betont Sprakties. Auch die Betriebstechnik wird von den Elektrikern gecheckt. Alarmanlage und Brandmeldeeinrichtung müssen geprüft werden. „Alle sechs Jahre findet dann die große Prüfung des Tunnelbauwerks statt“, informiert der Straßenmeister.

Das Spezialfahrzeug bürstet Wände und Decke des Straßentunnels ab, entfernt Abriebpartikel sowie Ruß. Foto: Gerald Nill

Die letzte Hauptuntersuchung war vor vier Jahren. Bei genauem Hinsehen erkenne man schon, dass der Langenfirsttunnel inzwischen 30 Lenze auf dem Buckel habe. Auch das Betriebsgebäude etwas abseits des Tunnelportals werde demnächst eine Revision benötigen, verrät der Experte.

Derweil läuft bei seinen Leuten weiter alles reibungslos. Bis Mitternacht ist der 270 Meter lange Tunnel mit seinem Umfeld in Fahrnau wieder auf Vordermann gebracht, dann geht’s weiter zum kürzeren Tunnel in Atzenbach. Am Morgen danach bemerken die Autofahrer nichts vom nächtlichen Umtrieb – nur vielleicht, dass der Tunnel doch wieder ein kleines bisschen heller wirkt.