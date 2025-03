Das teilt die für den Betrieb der S 6 zuständig SBB Deutschland am Donnerstag mit. Die für die Gleise – und deren Instandsetzung – zuständige DB InfraGO habe mitgeteilt, dass die Arbeiten am Abschnitt Schopfheim – Zell planmäßig verlaufen. Die schadhaften Betonschwellen seien nun alle ersetzt. Nachfolgend fänden nun die weiteren Arbeiten statt, auf dass der Abschnitt wieder durch Züge befahren werden kann. „Ab dem 28. März mit Betriebsbeginn soll die S 6 wieder regulär verkehren können“, schreibt die SBB Deutschland. „Wir als SBB Deutschland freuen uns sehr darüber, zeitnah unseren Kundinnen und Kunden wieder das gewohnte S-Bahn-Angebot anbieten zu können“, heißt es abschließend. Wie mehrfach berichtet, wurde die S-Bahn-Verbindung zwischen Schopfheim und Zell vor nunmehr zwei Wochen von jetzt auf gleich gesperrt. Hintergrund waren „erhebliche Schäden an den Betonschwellen“, wie die SBB damals mitteilte. Das Unternehmen gleiste einen Schienenersatzverkehr auf, der sich mittlerweile gut eingependelt hat. Ursprünglich war die Sperrung auf eine Woche angesetzt, war aber zwischenzeitlich bis Ende März verlängert worden.