Schopfheim: Zentrale Anlaufstation für Familien

Angebote und Treffs: Das Angebot und die „Offenen Treffs“ für Kleinkinder und Familien laufen weiterhin sehr gut, berichtet das Familienzentrum im Nachgang zur Versammlung. Das Babycafé mittwochvormittags beispielsweise werde sehr gut besucht, und auch die Nachmittagsangebote werden gut angenommen: Der Indoor-/Outdoor-Spielplatz- Treff, der je nach Wetter im Bewegungsraum oder im Garten stattfindet, der Entdecker-Treff jeden Donnerstag am Nachmittag, sowie ein Yoga- und Spiele-Treff, ein Still- und Elterncafé sowie ein Näh- und Upcycling-Treff in Kooperation mit dem Diakonischen Werk. Diese Veranstaltungen finden jeweils einmal pro Monat statt.

Musikprojekte Großgeschrieben werde das Thema Singen und Musik, heißt es weiter. Sehr gut besucht sei vor allem das generationsübergreifende Sing-Café für Familien und Senioren mit Daniela Mittl. Neu ins Leben gerufen wurde im vergangenen Jahr der Ermutigungskurs „Einfach Singen“, der Kurs- und Gruppenleitern Ideen mit auf den Weg gibt, wie ganze Gruppen zum Singen ermutigt werden können.