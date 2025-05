Schopfheim: ZG Raiffeisen will sich vergrößern

„Als ZG Raiffeisen betreiben wir seit vielen Jahren erfolgreich unseren Raiffeisen Markt in Schopfheim“, erläutert eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage unserer Zeitung. In den vergangenen Jahrzehnten sei der Markt (an der Bismarckstraße/neben Aldi) mehrfach erweitert und modernisiert worden.