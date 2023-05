Drei entlaufene Ziegen, die auf dem Tennisplatz in Wiechs ihr Unwesen treiben sollen, wurden der Polizei am Freitag gegen 12.40 Uhr gemeldet. Eine der Ziegen sollte sich bereits auf einem Fahrzeug am Tennisplatz niedergelassen haben und auch auf zwei weitere Fahrzeuge sollen die Tiere bereits bestiegen habe, so die Information. Von Richtigkeit des Alarms konnten sich die Beamten dann am eigenen Leib überzeugen: „Unmittelbar nach Eintreffen der Beamten wurde auch der Streifenwagen von den Ziegen als Ausblickmöglichkeit beansprucht“, schreibt die Polizei in ihrem Rapport. Zwei Ziegen bestiegen den Streifenwagen und konnten nur „mit viel gutem Zureden und körperlichen Einsatz dazu bewegt werden, den Einsatzwagen wieder zu verlassen“, heißt es. Nach längeren Versuchen, die Ziegen einzufangen, gelang es den Beamten mit einer Hundeleine und weiterem Zureden, die drei Ziegen an die Leine zu nehmen. Da der Halter vorerst nicht in Erfahrung zu bringen war, wurden die Ziegen in einem benachbarten Stall untergebracht. Wenig später konnten die Tiere dem besorgten Besitzer übergeben werden. Die kletterfreudigen Ziegen beschädigten insgesamt vier Fahrzeuge leicht. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest.