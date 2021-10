Schopfheim Ziel: „Den Anschluss an den Anschluss schaffen“

Pichler unterrichtet an der Gewerbeschule die Hebelschüler in der Kooperationsklasse weiter. „Das, was man früher Berufsbegleitung nannte, ist ein wesentliches Anliegen der pädagogischen Arbeit an der Hebelschule in Kooperation mit der Gewerbeschule“, erklärt Oliver Pichler. Es sei ihm und dem gesamten 16-köpfigen Kollegium ein Anliegen, diesen Übergang der ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen mit Lernschwäche so nahtlos wie möglich zu gestalten, sagt Oliver Pichler.