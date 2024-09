Schopfheim: Ziel: Drei statt sieben Feuerwachen

Zwei Jahre Vorarbeit

153 Seiten umfasst der neue Feuerwehrbedarfsplan –Ergeb- nis von über zweijährigen Vorarbeiten: Gemeinsam mit den Abteilungskommandanten der Ortsteile und den politischen Gremien wurde der Ist-Zustand erfasst, um auf dieser Grundlage und in zahlreichen Diskussionen und Workshops die Marschroute für die Zukunft zu erarbeiten. Oberstes Ziel: Die Einsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten. Zentrales Stichwort dabei ist die Zentralisierung.

Schutzziel oft verfehlt

Wichtige Orientierungsmarke im Feuerwehrbedarfsplan ist das sogenannte Schutzziel: In der Stufe eins sollen bei 80 Prozent der größeren Einsätze innerhalb von zehn Minuten mindestens neun Aktive am Einsatzort sein. In der Stufe zwei sollen spätestens innerhalb von 15 Minuten weitere neun Einsatzkräfte ankommen. Für die Schopfheimer Feuerwehr insgesamt betrachtet, werden beide Ziel-Stufen nur in knapp der Hälfte der Fälle erreicht, berichtete Gesamtkommandant Steffen Hofmann in den Ortschaftsräten.