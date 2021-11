Schopfheim Zitterpartie für Glühwein und Co

So sind dieses Jahr die Imbiss- und Getränkestände vom Rest des Marktgeschehens strikt getrennt und konzentrieren sich in einem mit Bauzäunen abgesperrten Bereich beim Rathaus. Damit dort das Gedränge nicht zu groß wird, sind nur neun Stände zugelassen, ohne Stehtische und Sitzgelegenheiten, die zum Verweilen einladen.

Wer vor dem Rathaus einen Glühwein trinken oder eine Bratwurst essen will, muss die 2G-Regel erfüllen – also genesen oder geimpft sein. Außerdem findet eine Kontaktnachverfolgung statt, entweder per Luca- und Corona-Warn-App oder mittels Eintrag in eine Liste. Es gibt nur einen Zugang in die Gastrozone bei der Lenk-Plastik.

Auf eine Obergrenze für die Anzahl der Besucher, die sich zur gleichen Zeit in der Gastrozone aufhalten, will die Stadt verzichten. Während des Aufenthalts im besagtem Bereich gilt Maskenpflicht – außer beim Essen und Trinken natürlich. Die Einhaltung des Hygienekonzepts überwacht ein Sicherheitsdienst. Dieser ist auch gehalten, den Zugang zu schließen, bevor der Platz überfüllt ist.

„Das ist eine Veranstaltung in der Veranstaltung“, betont Cornelia Claßen und räumt im gleichen Atemzug ein: „Wir wissen selbst nicht genau, was da auf uns zukommt“.

Auch der eigentliche Händler-Markt bleibt vor den Folgen der Pandemie nicht verschont. Zwar dürfen die Besucher (Stand jetzt) in der Budenstadt rund um die Alte Kirche flanieren ohne 3G-Nachweis und ohne Maske. Dennoch plädieren die Organisatoren, beim Bummeln freiwillig einen Mund- und Nasenschutz zu tragen.

Allerdings ist die Marktzone kleiner als sonst. So dürfen nur rund 60 statt der üblichen 120 Händler ihre Stände aufbauen, und zwar mit gebührendem Sicherheitsabstand lediglich im Bereich Wall-, Tor- und Entegaststraße. Für ein paar wenige ist zudem noch Platz in den seitlichen Parkbuchten am Rand des Marktplatzes in der Hauptstraße, die an beiden Markttagen im besagten Abschnitt für den Verkehr gesperrt ist.

So weit, so gut. All dies Pläne und Vorkehrungen sind jedoch für die Katz, falls sich im Laufe der kommenden Wochen die Corona-Lage zuspitzt (was viele Experten mittlerweile erwarten). „Wenn das Land die Alarmstufe auslöst, sagen wir die Veranstaltung ab – im Notfall auch kurzfristig“, betont Fachbereichsleiter Jürgen Sänger. Denn dann träte auch für Veranstaltungen im Freien die 2G-Regel in Kraft.

„Das können wir beim besten Willen nicht kontrollieren“, so Cornelia Claßen. Mit den Marktbeschickern werde die Stadt Verträge mit einer Ausfall-Klausel abschließen.

Zitterpartie hin oder her: Solange die Alarmstufe nicht gilt, planen die Verantwortlichen im Rathaus den Kalten Markt weiter so, als ob er tatsächlich stattfindet.