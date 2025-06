Schopfheim: Zukunft der Gewerbe Akademie soll im großen Kreis besprochen werden

Nun fand ein erstes Gespräch zwischen Bürgermeister Dirk Harscher und der Leitung der Handwerkskammer statt, die ihm ihre Sichtweise erläutert hat. Über das Ergebnis des Gesprächs möchte sich Harscher gegenüber unserer Zeitung nicht äußern. Nur so viel: „Das Gespräch verlief gut.“

Gespräch im großen Kreis

Das klare Ziel sei aber, sich nun in einem größeren Kreis und auf rein politischer Ebene über die Zukunft der Gewerbe Akademie auszutauschen – am besten noch vor den Sommerferien. Wenn möglich, soll das Gespräch mit allen betroffenen Bürgermeistern – auch aus dem Oberen, Kleinen und mittleren Wiesental, als auch jenen in Richtung Lörrach – stattfinden, erläutert Harscher im Gespräch mit unserer Zeitung. Immerhin habe die Einrichtung eine große Strahlkraft und sei kein reines „Schopfheim-Thema“. Die Zukunft der Gewerbe Akademie betreffe Handwerksbetriebe bis nach Todtnau, Wehr oder Rheinfelden. Einen gemeinsamen Termin zu finden, stelle allerdings eine Herausforderung dar.