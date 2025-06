Schopfheim: Zukunftskonzept Wuhr findet Mehrheit im Ausschuss

Pilotabschnitt abgelehnt

Mehrheitlich abgelehnt wurde hingegen, die Umgestaltung des Pilotabschnitts vorzubereiten. Am Schulcampus sollten auf Vorschlag der Landschaftsplaner an mehreren Stellen Findlinge in das Betonfundament eingelegt, Substrat aufgebracht und Gräser gepflanzt werden. Durch eine Treppe und eine Bank im Wuhr sollte der Grünzug erlebbar gemacht werden – so wie man das beispielsweise in Kandern an der Kander gemacht hat. Die Realisierung des Pilotabschnitts hätte etwa 75 500 Euro gekostet. „Das ist eine Wahnsinns-Größenordnung. Unser Haushalt gibt das nicht her“, sagte Hildegard Pfeifer-Zäh (FW). Den Pilotabschnitt solle man in abgespeckter Form und an anderer Stelle – zum Beispiel im Stadtpark – realisieren. Thomas Gsell (SPD) fragte nach den Kosten für das marode Einlassbauwerk. Bis zu 300 000 Euro könne das kosten, teilte ihm Remko Brouwer mit. Man könne die Umgestaltung des Wuhrs in Abschnitten realisieren und auch nur einen Abschnitt realisieren und den Rest sich selbst entwickeln lassen.

Treppenstufen am Wuhr wie es sie schon im Stadtpark schon gibt, sollen an mehreren Stellen errichtet werden und dazu einladen, das Kanalufer zu begehen. Foto: Christoph Schennen

Für den Rückbau des Einlaufbauwerks inklusive Brücke am Hammerwehr plädierten sechs Ausschussmitglieder, zwei votierten dagegen. Kai Horschig (FW) fragte, ob man dadurch auf den Unterhalt von Bauwerken verzichten könne. Karlheinz Markstahler (FW) ist der Ansicht, dass sich die Stadtverwaltung erst um den Hochwasserschutz kümmern solle, dann um das Wuhr.