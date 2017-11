Schopfheim Zum Jubiläum so viele Fenster wie nie

Der „Lebendige Adventskalender“ der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde feiert Geburtstag. Zum zehnten Mal findet er statt, und es sind dieses Mal so viele Fenster wie noch nie.

Schopfheim-Wiechs . Tatsächlich beteiligen sich viele „Neue“ an der Aktion, und es gibt neue Ideen, wie das Adventsfenster noch aussehen kann: Gottesdienst, Lichterfest, Konzert. „Familienfenster“ und „Gemeinschaftsfenster“ werden jeweils um 18 Uhr geöffnet.

Am ersten Advent, am Sonntag, 3. Dezember, geht es los bei Familie Klemm in der Kapellenstraße 38, dann geht der Weg am Montag, 4. Dezember, zu Familie Volk im Fuchsackerweg 3, am Dienstag, 5. Dezember, zu Familie Hagist in die Dinkelbergstraße 33, am Mittwoch, 6. Dezember, um 12 0 Uhr in die Kapelle Wiechs zum Schulgottesdienst.

Am Donnerstag, 7.­ Dezember, geht es zu Familie Wendland An der Halden 3 A, am Freitag, 8. Dezember, zum Treffpunkt Plattenbrünnle beim Lichterfest des Kindergartens Wiechs um 17 Uhr, am Samstag, 9. Dezember, zu Familie Kern in die Dinkelbergstraße 3, am Sonntag, 10. Dezember, in die katholische Kirche St. Bernhard zum Kirchenkonzert des Gesangverein Wiechs, am Montag, 11. Dezember, in die Grundschule Wiechs.

Am Dienstag, 12. Dezember, geht es in die Kapelle zum Adventssingen mit Daniela Mittl, am Mittwoch, 13. Dezember, zu Familie Rödl in den Lindenweg 32, am Donnerstag, 14. Dezember, zu Familie Nasilowski in die Kapellenstraße 16, am Freitag, 15. Dezember, zu Familie Kiefer An der Halden 5, am Dienstag, 19. Dezember, zu Familie Dietsche in die Rheinfelder Straße 30, am Mittwoch, 20. Dezember, zu Familie Hagist An der Halden 3, am Freitag, 22. Dezember, um 11 Uhr in die Kapelle Wiechs zum Weihnachtsgottesdienst des Kindergartens und am Sonntag, 24. Dezember, um 15.30 Uhr zu Familie Wever in den Rebacker 16 zum Gottesdienst für Groß und Klein.