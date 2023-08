Schopfheim Zum Radeln ist man nie zu alt

Wolfgang Koch war wie einer seiner Enkel Mitglied im Team der „Grundschule Fahrnau“, das von der Mitgliederzahl her nach dem Theodor-Heuss-Gymnasium das zweitstärkste Team war. Dem Schopfheimer wurde das Radfahren nicht in die Wiege gelegt. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in Karlsruhe-Durlach. Die Fächerstadt hatte schon kurz nach dem Krieg einen guten Personennahverkehr, so dass es gar nicht die Notwendigkeit gab, ein Rad zu haben, um das Stadtgebiet zu erkunden, erzählt er.. Die Liebe zum Drahtesel entstand bei Koch spätestens mit seinem Schülerjob. Denn er fuhr für eine Großwäscherei mit seinem Rad gereinigte Kleidung zu den Kunden.

Auch Fernwege befahren

In der Freizeit ist das Rad für ihn seitdem ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Für ihn ist es kein Problem bis nach Basel, Todtnau oder Kandern zu radeln, auch Fernwege wie den Donauradweg oder den „Schwarzwald-Panorama-Weg“ befuhr er. Sein mit Gas betriebenes Auto hat er aber nicht abgeschafft. Er braucht es, um in die Bergdörfer zu kommen und wenn er seine Tochter besuchen will.