Schopfheim: Zunftabend im Doppelpack

Zunftabend hoch zwei

Den Auftakt macht der Zunftabend, der in diesem Jahr – zum ersten Mal seit zwölf Jahren – gleich zwei Abende lang über die Festhallen-Bühne geht: Termin ist Freitag und Samstag, 2. und 3. Februar, jeweils ab 20.11 Uhr. In den vergangenen Jahren sei der Zunftabend extrem gefragt und die Halle entsprechend voll gewesen, berichtet Nico Strittmatter als Pressewart der Fasnachtsgesellschaft Fahrnau (FGF); daher bietet man in diesem Jahr zwei Vorstellungen an. Tatsächlich ist der Samstag auch schon restlos ausverkauft. Am Freitag sind bereits deutlich mehr als die Hälfte der Plätze weg – etwa hundert Karten aber sind noch zu haben. Die Besucher erwartet ein pralles dreistündiges Programm, bei dem von den Farifa-Kids bis zu den bewährten Zunftabend-Urgesteinen alles auf den Beinen ist, verspricht Strittmatter. Die Fäden hält Zunftabendmeister Martin Gerner in Händen.

Ein kleiner Testlauf in Sachen Doppel-Termin war in gewisser Weise die vergangene Saison: Damals hatten die Farifa-Narren in der Eichener Hülschematthalle Unterschlupf gefunden – und ihren Gästen angesichts der begrenzteren Platz-Kapazitäten dort zwei Termine angeboten.