Schopfheim Zur Feier des Tages ein Blick in den Nachthimmel

Die Eröffnung der Sternwarten war ursprünglich im Frühjahr 2020 geplant, musste aber Corona wegen verschoben werden, auch im Herbst 2021 konnte die Eröffnung nicht stattfinden. So nimmt das Team um Projektleiter Hermann Klein jetzt den dritten Anlauf für die Eröffnung der phaenovum-Sternwarten. Mit der Eröffnung soll auch der erste „Tag der offenen Sternwarte“ in Gersbach stattfinden, an dem interessierte Bürger dieses neue Angebot des „phaenovums“ kennen lernen können. Von 18 Uhr bis 21 Uhr kann die „staernwarte“ besichtigt werden. Vor dem Observatorium werden Schüler an verschiedenen Stationen mit Hilfe mobiler Teleskope einige der an diesem Abend beobachtbaren Objekte des Nachthimmels erläutern. In Kurzvorträgen wird das „phaenovum“ aktuelle Themen der Astronomie vorstellen.