Schopfheim: Zustimmung ohne jede Euphorie

Freie Wähler

Von einer „schwierigen Haushaltslage und einer eigenen Brisanz“, sprach Hildegard Pfeifer-Zäh namens der Freien Wähler (FW). Hatte man sich in der Stadt beinahe schon daran gewöhnt, dass die düsteren Prophezeiungen von einer letztlich doch rosigeren Realität übertüncht wurden, kam es nun zur unrühmlichen Premiere: Auf ein geplantes Defizit folgte auch tatsächlich ein Verlust. „Kein Hoffen mehr also auf einen ins Positive verbesserten Jahresabschluss wie stets in den Jahren zuvor.“ Mit Blick auf die Investitionen verwies Pfeifer-Zäh darauf, dass die Stadt „ein komplettes Jahresprogramm an Investitionen“ vor sich herschiebe: Der sogenannte „Investitionsmittelübertrag“ der Stadt liegt bei über 11 Millionen Euro, rechnete sie vor. Zumindest für die nächsten Jahre müsse die Stadt die Jahresinvestitionsprogramme auf ein notwendiges Minimum „runterschrauben und streng priorisieren“.

„Wir müssen unseren Laden in Ordnung bringen!“ lautete Pfeifer-Zähs markiger Appell mit Blick auf das strukturelle Defizit der Stadt. Was die Freien Wähler sich allerdings unterm „Ausschöpfen von Spar- und Ertragsmöglichkeiten“ vorstellen, welche Leistungen für die Bürger, welche Projekte und Maßnahmen also konkret unter die Räder kommen sollen und welche auf keinen Fall: Dazu verlor die FW-Fraktionsvorsitzende kein Wort. Statt dessen verwies sie auf die fürs kommende Halbjahr geplante Klausurtagung von Verwaltung, Gemeinderat und Ortsvorstehern, in der eine Fortschreibung des Konsolidierungskonzepts erarbeitet werden solle.