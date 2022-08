Schopfheim Zwangspause führt zu Reiselust

Auch in der Reisebranche spüre man die Auswirkungen der Inflation: Besonders die Flüge oder Mietwagen seien teurer geworden, ebenso die Hotel- und Restaurantpreise, sagt Volz. Besonders beliebt sind bei den Schopfheimern dieser Tage Pauschalreisen. Volz: „Hier können sich die Urlauber in der Regel auch sicher sein, dass alles klappt und müssen sich um weniges selbst kümmern.“ Seit die Testpflicht an den Flughäfen entfallen ist und Einreisebestimmungen in den allermeisten Urlaubsländern gelockert oder gar entfallen sind, müssten sich die Reisenden auch keine Sorgen mehr machen, dass der Urlaub am Ende doch ins Wasser fällt, meint Volz.

Neben dem All-inclusive-Hotelurlaub gehen die Schopfheimer auch gerne campen. Entweder mit dem Wohnmobil oder auf den Campingplatz, in sogenannte mobile-homes, weiß die Inhaberin von „Check in“. „Allerdings waren im Februar die Unterkünfte auf Campingplätzen und Wohnmobile für den Sommer bereits ausgebucht.“

Auch Kreuzfahrten, besonders im Mittelmeer, oder Reisen innerhalb des eigenen Landes, an die Nord- oder Ostsee seien bei den Schopfheimern und ihrem übrigen Kundenkreis beliebt.

Für Kurzentschlossene sehe es momentan eher schlecht aus: „Früh buchen ist nach Corona ein absolutes Muss“, erklärt Volz.

Auch Michael Seilnacht, Geschäftsführer des gleichnamigen Reisebüros, hat die „Lust auf Raus“ der Schopfheimer bemerkt. Obwohl die Schopfheimer Filiale kürzlich wegen Fachkräftemangels schließen musste, betreut das Reisebüro nach wie vor viele Kunden aus Schopfheim und dem Umland telefonisch, per E-Mail sowie in den Filialen von Lörrach, Rheinfelden und Weil am Rhein. Besonders wichtig sei es seinen Kunden, Abstand vom Alltag zu gewinnen. Seilnacht: „Die Lust auf Strand und Meer und der Ruf nach einer Auszeit sind riesig.“

Hoch im Kurs stünden, ähnlich wie beim Reisebüro „Check in“, „sichere europäische Reiseziele“, wie die spanischen Balearen und Kanaren sowie die griechischen Inseln Kreta, Zypern oder Kos. Einige Schopfheimer begeben sich auch erst im Herbst und Winter auf die Reise – dann nach Ägypten, in die Türkei, „und auch Fernziele wie die Malediven oder die Karibik sind für diese Zeit stark nachgefragt“, weiß Seilnacht.

Höhere Nachfrage nach exklusiven Reisen

Für mehr Sicherheit bei seinen Kunden sorgten sogenannte „Flex-Tarife“, im Rahmen derer Kunden ihre Reise bis zu 14 Tage vor Abreise kostenlos stornieren können. „Aber unsere Kunden wollen in den Urlaub und Stornierungen sind deshalb eher selten“, bilanziert der Reisebüroinhaber. Seilnacht fällt auf, dass unter den Schopfheimern die Nachfrage nach hochwertigen und damit exklusiveren Reisen steigt: „Kreuzfahrten mit kleineren Schiffen oder Studienreisen in kleinen Gruppen werden aufgrund der höheren Erlebnisintensität geschätzt.“

Viele Corona-Regelungen sind zum 1. Juni entfallen, Nachweis- und Testpflichten wurden gelockert. Die 3G-Regel für die Einreise nach Deutschland ist während des Sommers ausgesetzt. Dennoch gilt für Deutschland weiterhin eine Maskenpflicht bei Flugreisen und im Zugverkehr. Das Auswärtige Amt informiert auf seiner Website für alle Länder über die dort geltenden Einreisebestimmungen (www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender) – hier können Reisende prüfen, ob für ihr Urlaubsziel gewisse Beschränkungen bestehen.