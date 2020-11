Schopfheim Zwangspause mangels Kandidaten

Drei weitere Zusagen lösten sich in Luft auf, „die notwendigen schriftlichen Bewerbungen haben wir nicht erhalten“, bedauerte die JuZ-Mitarbeiterin und kündigte an, dass das übrige gebliebene Kandidaten-Trio mit dem Jugendzentrum zusammen eine Art Übergangsparlament bilden und mit kleineren Aktionen in den nächsten Monaten darauf hinwirken wolle, andere junge Menschen für ein Engagement in eigener Sache zu gewinnen.

Katja Böhler nahm aus dem vorerst verlorenen Spiel trotz allem positive Erkenntnisse mit. So hätten sich die Schulen überwiegend sehr ins Zeug gelegt und geholfen, Interesse an politischem Engagement zu wecken. Außerdem habe sich auch gezeigt, dass es in den Reihen der Jugendlichen einige gibt, die mitmachen wollen. Aber die, die von der Motivation her in Frage kamen, waren alle unter 14 Jahre alt und damit (noch) zu jung.

Böhler fand, dass schließlich auch zu überlegen wäre, die Anzahl der Kandidaten etwas zu reduzieren und das Parlament von zwölf auf zehn Mitglieder zu verkleinern.

Aber darüber, so Böhler, müsse der Gemeinderat entscheiden. Unterm Strich stellte sie optimistisch fest: „Im zweiten Anlauf, der bereits begonnen hat, sieht es derzeit ganz gut aus.“ Dafür sorgt schon die Einstellung des Trios, das ab sofort mitarbeiten will und Spaß hat, „dabei zu sein und zu versuchen, in der Stadt in unsrem Sinne etwas in Bewegung zu bringen.“