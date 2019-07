Schopfheim Zwei Optionen auf dem Tisch

Der Ansatz aus dem letzten Herbst, die so genannten Überflächen ausschließlich durch Verkauf zu reduzieren, sei nun um eine Variante erweitert worden, die nämlich das Gebäude zu vermieten, um so am Wochenende weiter Gemeindeveranstaltungen zu ermöglichen.

Damit gebe es zwei Optionen, so Tilgner. Die eine aus dem Herbst, die nach wie vor darauf hinaus läuft, das Gelände zu verkaufen, das Gebäude abzureißen und dafür so genannte „Servicewohnungen“, also Einheiten für Senioren, zu bauen. Der Projektpartner, der dafür in Frage kommt, würde zusätzlich Räumlichkeiten bauen, die

Zweite Variante: Gebäude vermieten

dann die Kirchengemeinde in Langenau für Veranstaltungen anmieten könnte. Diese Regelung findet laut Tilgner die Zustimmung der Stadt und des Ortschaftsrates.

Die zweite Option, die nun auf dem Tisch liegt, sehe vor, das Gebäude zu vermieten. Diese Variante komme ins Spiel, weil die Landeskirche überraschend bereit sei, durch Vermietung den Abbau der „Überflächen“ zuzulassen.

In Konsequenz hieße das, die Kirchengemeinde bleibe Eigentümerin des Grundstücks, das an einen Interessenten vermietet wird. Der Charme dieser Lösung bestehe darin, dass das Gemeindezentrum stehen bleibt und für Gottesdienste und kirchliche Aktivitäten am Wochenende weiter zur Verfügung stehe, weil der künftige Mieter ausschließlich an Werktagen die Räumlichkeiten nutzen würde. Für diese Vermietungsoption sei zu klären, wie mit notwendigen Reparaturarbeiten (Dachsanierung, Brandschutz und energetische Sanierungen) verfahren werden soll, die indirekt auch Einfluss auf den Mietpreis haben werden.

Voraussetzung für beide Optionen ist laut Tilgner ein Verkehrswertgutachten, das zum Teil ein Gutachter erstellt und das die Genehmigung der Landeskirche benötige.

Insgesamt zeigte sich Pfarrer Tilgner zuversichtlich, dass es in einem überschaubaren Zeitrahmen zu einer positiven Lösung kommen kann, denn beide möglichen Projektpartner hätten in mehreren Vorgesprächen signalisiert, dass sie den Vorstellungen der Kirchengemeinde entgegen kommen wollen und ernsthaft an einer Kooperation interessiert seien.

In der Diskussion mit den Mitgliedern des Ältestenkreises und den Gemeindegliedern, die besonders nach dem Seniorennachmittag und der Strickgruppe fragten, versicherte Tilgner, praktische Fragen ließen sich bestimmt mit dem künftigen Mieter lösen.

Nach Vorliegen des Verkehrswertgutachtens und einer konkreten Kostenschätzung für mögliche Reparaturarbeiten und Brandschutzmaßnahmen könne man im Herbst mit einem soliden Vorschlag für das weitere Verfahren rechnen.