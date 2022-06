Schopfheim Zwei schwer verletzte Motorradfahrer

Ein 19-jähriger Motorradfahrer prallte laut Polizeibericht am Samstag kurz nach 16 Uhr etwa 200 Meter vor dem Ortseingang Gersbach gegen einen Baum, als er, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, in einer Kurve eine Vollbremsung einleitete. Das Hinterrad blockierte, der Mann rutschte mit seinem Motorrad gegen einen Baum und kam schließlich in einem abschüssigen Wiesengelände zum Liegen. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Bei der Bergung des Schwerverletzten leistete die Feuerwehr Gersbach technische Hilfe.

Am Sonntag prallte gegen 17.20 Uhr ein 23-jähriger Motorradfahrer, der von Schlechtbach in Richtung Schweigmatt unterwegs war, gegen die Leitplanke, nachdem er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in einer Kurve gestürzt war. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.