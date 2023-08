Schopfheim Zweimal um die Erde geradelt

Zum sechsten Mal dabei

Hinter der Aktion steht die Förderung der Landesinitiative Radkultur. Vom 1. bis zum 21. Juli war Schopfheim bereits zum sechsten Mal beim Stadtradeln dabei. Um das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel mehr in den Mittelpunkt zu stellen und damit für Kinder die Fahrradnutzung zur Selbstverständlichkeit wird, sollten in diesem Jahr in Schopfheim nicht die meisten Kilometer, sondern die meisten Fahrten prämiert werden, erläuterte Kuhnert. Dabei zählten Fahrten zur Arbeit oder Schule oder zum Einkaufen und zurück als zwei Fahrten, ebenso sei dies bei Fahrten zum Einkaufen gewesen. Freizeitfahrten mit identischem Start und Ziel hätten als eine Fahrt gezählt, bei Fahrten im Urlaub galten die jeweiligen Tagesetappen als eine Fahrt. Die Prämierung erfolgte in den Altersklassen: Kinder unter sechs Jahren, Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, Jugendliche bis 18 Jahre sowie Erwachsene.

Viele junge Radler

Annähernd 50 Prozent der Radler seien 18 Jahre und jünger gewesen, was auch auf die diesjährige Aktion „Schulradeln“ zurückzuführen ist, freute sich Kuhnert. Das Schopfheimer Theodor-Heuss-Gymnasium hatte die meisten Teilnehmer unter den Schulen im Landkreis. Allerdings zeige die Statistik auch, dass 68 der 407 Teilnehmer 61 Jahre und älter seien, was 17 Prozent ausmacht.