Schopfheim Zwillinge bringen Zita Lamprecht Glück

Hauptgewinnerin Zita Lamprecht aus Schopfheim kann ihn – auch gestückelt – in den teilnehmenden Geschäften einlösen. So hatten alle Kunden, die ein Los ausgefüllt und fristgerecht abgegeben hatten, die Chance auf den Haupttreffer.

Danach ging es zügig weiter, und die Glücksfeen und -jungen setzten sich abwechselnd die Verdunklungsbrille auf und zogen die 23 weiteren Lose. Alle Gewinner werden per Brief benachrichtigt. Die drei Hauptgewinnerinnen müssen ihren Gewinn abholen, alle anderen bekommen ihn zugeschickt.

Nachdem alle 24 Lose gezogen waren, räumten die Kinder freiwillig auf und bugsierten die Losladungen vorbildlich zurück in die Kiste. Die Lose werden in einem Datenschutzcontainer entsorgt und nicht für andere Zwecke verwendet.

Gewerbeverein optimistisch

„Die Aktion wird von den Kunden gut angenommen“, freute sich Martin Bühler. Der Gewerbeverein schaue optimistisch in die Zukunft. So werde derzeit die Jahresplanung mit den Sonderaktionen festgezurrt. Man plane ohne Beschränkungen, etwa durch Corona-Maßnahmen. Der Gewerbeverein gehe von einer hohen Resonanz auf die Zusatzaktionen aus. „Die Leute wollen auf die Straße“, so Janine Vögtlin. Das hätten Lichterfest und Adventsplausch deutlich gezeigt.

Erster Preis (Gutscheine im Wert von 1000 Euro): Z. Lamprecht (Los gekauft bei Klever Schuhe).

Zweiter Preis (500 Euro): E. Mannzen (Euronics Bühler).

Dritter Preis (250 Euro): O. Haas (Schuhhaus Eiche).

Vierter bis zehnter Preis (jeweils 100 Euro): S. Dalpiaz (Weber), M. Keller (Weber), S. Badur (Weber), J. Sickinger (Adelbrecht), A. Sareinelli (Volksbank), M. Richter (ProOptik) und A. Kiefer (Pro Optik).

Elfter bis 24. Preis (jeweils 50 Euro): H. Kummle (Weber), S. Röschke (Po), J. Laukart (Schwald Friseure), S. Rotzler (Markgräfler Tagblatt), S. Niefenthaler (expert Villringer), D. Gerspacher (Vero Moda), Y. Dalpiaz (expert Villringer), D. Sutter (Sigrids Bastel-Lädele), A. und M. Stockburger (E+V), B. Senn (expert Villringer), V. Hermann (Pro Optik), F. Itzin (Adelbrecht), S. Bielwaski (Adelbrecht) und T. Traub (Adelbrecht).

Die Angaben sind ohne Gewähr.