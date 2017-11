Schopfheim Zwischen den Zeilen

Schopfheim-Enkenstein. Hochdeutsch kann doch jeder – aber alemannisch ist die Mutter- und Vatersprache der Heimat: direkt, ungeschminkt, hinter- und tiefgründig, samtig melodiös aus der Ortenau und kernig hebelianisch aus dem Wiesental.

Uli Derndinger und Heinz Siebold schwätzen und singen über Geschichten, die das Leben schreibt. Über Mutter- und Tochterliebe im „Schnoogeloch“. Über das Fremd- und Zuhausesein. Über die sonnigen und die schattigen Seiten in Mutters Stube.

Die Mundartautorin Uli Derndinger, geboren und aufgewachsen in Kürzell im Ortenaukreis, arbeitet als Redakteurin in Lahr. Sie ist mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Gerhard-Jung-Preis für junge Mundart.

Der Journalist und Liedersänger Heinz Siebold ist auf dem Bruetschi-Hof in Enkenstein geboren. Er arrangiert Lieder seiner Jugendfreunde Otto Bürgelin und Jeannot Weißenberger neu und singt eigene Kompositionen zur Gitarre.

Der Mundart-Abend „Zwischen den Zeilen“ findet am Samstag, 18. November, um 19.30 Uhr in der „Heubühni“, Enkenstein, Dorfstraße 18 (Bruetschi-Hof) auf. , Eintritt: zehn Euro. Reservierungen unter Tel. 07622 / 1427 oder per E-Mail an: bruetschi-hof@t-online.de. Karten kann man auch schon für den Auftritt von Christian Dietkron und Marc Wise am 2. Dezember reservieren.