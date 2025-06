Schopfheimer AWO-Schatzstübli: Die Nachfolgerin ist mit den Facetten schon vertraut

Mit Antonaci, die seit mehr als drei Jahren als Stellvertreterin von Leininger fungiert hat, gewinnt die AWO eine neue Leiterin, die das Geschäft mit all seinen Facetten bestens kennt und auch der Kundschaft gut vertraut ist– ein Glücksgriff, so die AWO weiter.

Rückblick

Als Fortsetzung der Flüchtlingshilfe wurde die Idee geboren, neben Rheinfelden und Wyhlen auch in Schopfheim ein Sozialkaufhaus der AWO zu etablieren. Die Initiative ging von einer ehemaligen Mitarbeiterin der Stadt Schopfheim aus, die damals für die Flüchtlinge zuständig war. Ausschlaggebend für sie war unter anderem, dass es in Schopfheim wenige bis gar keine Geschäfte gab, in denen Möbel, Geschirr und weitere Einrichtungsgegenstände kostengünstig erworben werden konnten. Im Austausch mit weiteren Personen wurde ein geeigneter Verkaufsraum gesucht. Das ehemalige Fahrradgeschäft an der Hauptstraße bot sich an, auch aufgrund seiner günstigen Lage, führt die AWO aus. Im Anschluss wurde erfolgreich ein Antrag durch den Gemeinderat der Stadt Schopfheim beschlossen. Neben den oben angeführten Begründungen wurde in der Vorlage zusätzlich auf den Aspekt der Nachhaltigkeit verwiesen: Gebrauchsgegenstände, die nicht mehr benötigt werden, können so in den Kreislauf wieder aufgenommen werden und weitere Verwendung finden, statt entsorgt werden zu müssen.