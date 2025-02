Schopfheimer Dilldapp: Schon von Geburt an ein Narr

Martin Reimann (r.) hält die Laudatio. Foto: Verena Wehrle

Kein geringerer als sein Bruder, ehemaliger Zinkenvogt Martin Reimann, fungierte als Laudator. „Es macht uns, den Schlattholzzinken, stolz, dass einer aus unseren Reihen den diesjährigen Dilldapp-Orden überreicht bekommt“, sagte Martin Reimann sichtlich gerührt. Und weiter: „Du hesches verdient, denn du bisch e echte Fasnächtler“. Schon seit seiner Geburt ist „Steffi“ Reimann Mitglied im Schlattholzzinken, da auch die Eltern Mitglied waren. Mit gerade mal sieben Jahren war er der erste jugendliche Hästräger im Zinken. Ein Beweisfoto wurde 1969 bei der Präsentation des neuen Häs gemacht. Der neue Ordenträger war langjähriger Oberhözler, zweiter Zinkenvogt und auch Kassierer.

Und auch nach seiner Zeit als Hästräger blieb er der Schopfheimer Fasnacht stets verbunden. So war er Fasnachtswagen-Spieler, ist für sein Leben gern den Traktor am Umzug gefahren und war natürlich auf seinem „geliebten“ Partywagen in Aktion. Beim Umzug 2005 fuhr „Steffi“ den Teufel durch die Straßen. Denn der Zinken wollte den Besuchern in recht anschaulicher Art und Weise die These „In Schopfe isch de Teufel los“ näher bringen: In einem Wagen eingesperrt transportierte der Zinken das rote Teufelchen „Mandy“, die in der „Show“ mehrmals nicht nur ihren blanken Hintern durch die Gitterstäbe reckte und so dafür sorgte, dass anschließend der Teufel in der Markgrafenstadt erst richtig los war.