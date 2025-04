Schopfheimer Familienbetrieb: Fritz Trefzger übergibt seine Bäckerei in neue Hände

Sieben Tage die Woche

Das ist für beide tatsächlich eine ganz neue Erfahrung. Denn seit der Übernahme des elterlichen Betriebs im Jahr 1989 gab es so etwas wie Freizeit so gut wie nicht für das Ehepaar. Da hieß es vielmehr, vor allem für die Bäckerei von tief in der Nacht bis spät in den Abend hinein auf den Beinen zu sein. „Sieben Tage die Woche, oft zehn Stunden am Stück – und das ein Leben lang“, blickt der 69-jährige Bäckermeister, der als Innungsobermeister und langjähriger Stadtrat auch noch so manche Stunde fürs Ehrenamt obendrauf packte, auf 54 prallgefüllte Berufsjahre zurück.

Zwiespältige Gefühle

Es sind deshalb durchaus zwiespältige Gefühle, mit denen der 69-Jährige auf das blickt, was ihn nun im Ruhestand erwartet. Freude und Wehmut schwingen da mit und auch eine Portion Ungewissheit. Was kommt jetzt? Ist noch genug Energie da, um all die Dinge nachzuholen, die in den zurückliegenden Jahrzehnten eventuell zu kurz kamen – Urlaub zum Beispiel?