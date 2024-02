Schopfheimer Fasnacht: Aruba-Land startet in die heiße Phase

Straßenfasnacht die Zweite

Am Rosenmontag geht die Straßenfasnacht in die zweite Runde: Um 14.11 Uhr dreht der Kinderumzug eine kleine Runde durch die Stadt; anschließend gibt es beim Kinderball in der Stadthalle buntes Treiben, Musik und Spiele für die kleinen Narren. Ab 16.11 Uhr öffnet das Narrendorf zum Warm-up für den vierten „Historischen Nachtumzug“: Ab 19.11 Uhr werden über 1000 Hästräger und ein halbes Dutzend Musiken durch Alt- und Innenstadt ziehen. Die Route hat sich gegenüber dem Vorjahr etwas geändert: Von der Sparkasse aus geht es über Wall- und Konrad von Rötteln-Straße an der Lenkplastik auf die Hauptstraße, dann über eine Schleife durch Feldberg- und Friedrichstraße auf den Pflughof und über die Hebelstraße zurück auf die Hauptstraße und weiter zur Stadthalle, wo ab 20 Uhr wiederum buntes Narrentreiben angesagt ist.

Endspurt

Auf dem Endspurt sind dann bis Aschermittwoch einige weitere Veranstaltungen angesagt: Am Dienstag, 13. Februar, lädt der Schlattholz-Zinken ab 17 Uhr zum Chuttle-Esse in den Narrenkeller. Dieser ist dann auch Start und Ziel des Abschiedsumzugs zur Fasnachtsverbrennung ab 19.11 Uhr. Die Verbrennung selbst findet am Kronenbrunnen statt. Am Mittwoch, 14. Februar, geht es zum traditionellen Hering(wett)essen mit anschließender Schlüsselübergabe zwischen Burgi und Statthalter unter Ägide des Auma-Zinken. Den lodernden Abschluss der Fasnachtskampagne bildet das Schiiebefüür des Sternenzinken am Samstag, 17. Februar ab 17.30 Uhr an den Sieben Tannen hinterm Sengelen-Wäldchen.