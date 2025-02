Die erlösende Nachricht gab Oberzunftmeister (Ozume) Frank Pfeiffer gleich zu Beginn des Zunftabends am Samstag bekannt. Binnen kürzester Zeit sind genügend – mindestens 13 – schwere Fahrzeuge inklusive der nötigen Fahrer zusammengekommen, um sämtliche Zufahrten entlang der hergebrachten Umzugsstrecke zu blockieren. Diese Auflage war der Schopfheimer Narrenzunft (NZ) – wie vielen anderen Narrenzünften landauf, landab – vom städtischen Ordnungsamt gemacht worden, um den Umzug vor einem möglichen Anschlag abzusichern; Hintergrund ist der Anschlag von München in der vorvergangenen Woche, bei dem ein Mann mit einem Kleinwagen in eine Demonstration gerast war. Die Narrenzunft und ihre Zinken hatten nach Bekanntwerden der konkreten Auflagen ihre Netzwerke aktiviert und über die sozialen Medien um, Hilfe gebeten; kaum 24 Stunden konnten die Verantwortlichen noch am Freitagabend Entwarnung geben: Wir haben zum jetzige Zeitpunkt alle Fahrzeuge samt Fahrer zusammen! – Danke! Ihr seid die BESTEN“, so die NZ auf ihrer Facebookseite. Am Zunftabend drückte der Ozume Freude und Erleichterung nochmals in eigene Worten aus: „Mir sin einfach es geiles Volk do in Schopfe.“ Wären weniger Fahrzeuge zusammengekommen, hätte die Umzugsstrecke entsprechend verkürzt werden müssen, um die Zahl der zu blockierende Zufahrten zu reduzieren; eine „Miniversion“ hätte vom Kleinen Eck über die Pflugkurve am Marktplatz vorbei bis zur Stadthalle geführt. Eine Komplettabsage immerhin stand nicht im Raum.