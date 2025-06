Schopfheimer Fluss: In der Wiese wird gebaggert – damit sich die Fische wohlfühlen

Die Maßnahme hat sich laut Geiger bestens bewährt. Auch der Angelverein investiert in eine ökologische Gestaltung der Wiese, betont Geiger. „Wir verstehen uns als Naturschützer.“ Das Prinzip der Renaturierung hat man sich von der Dreisam abgeschaut. Dort hat der Gewässerumbau funktioniert. Im Pool angeordnete Wurzelstöcke dienen als beschattete Fischunterstände. Zum Hintergrund: In der Wiese sind Elritzen, Schmerlen, Groppen, Bachneunaugen, Bachforellen, Äschen und Döbel zuhause.

Bagger im Einsatz

Aktuell ist der Spezialbagger beim Wehr am Bauhof beschäftigt, wo für eine bessere Fisch-Durchlässigkeit eine sogenannte raue Rampe eingebaut wird. Der Angelverein nutzt die Gelegenheit, um die Renaturierungen flussabwärts einen Tag lang auf eigene Kosten vorzunehmen.

Wieder packt der Greifarm einen tonnenschweren Felsen vom Ufer und setzt ihn so in das Gewässer, dass das Nass beidseitig vorbeiströmen kann. Auch ein interessierter Anwohner ist inzwischen hinzugekommen. Er will wissen, was mit dem Baum geschieht, der in den vergangenen Tagen umgekracht ist und der nun quer im Fluss liegt. Wie bestellt kreuzt auch der Gewässer-Experte des RP auf und man bespricht kurz die Lage. Gewässerwart Geiger will den Stamm gerne dort liegen lassen. Auch Baggerführer Aaron ist ans Ufer gesprungen und diskutiert mit: „Machen wir ihn ein klein wenig schmäler, damit er bei Hochwasser nicht stört.“

Schnell steht fest: Der Stamm darf liegen bleiben, die Äste werden spielerisch wie Streichhölzer abgeknickt. Und wieder ist eine neue Kinderstube für Fische entstanden. Dörflingers Fazit ist nach wie vor gültig: „Wir bringen so viel Ökologie wie möglich in den Fluss, ohne den Hochwasserschutz zu verlieren.“