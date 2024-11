Schopfheimer Gastroszene: Ein Ende und zwei Neustarts in der Gastro-Szene

Eine wichtige Rolle beim Übergang dabei spielt Nazareth Reda, die die Café Bar gemeinsam mit ihrem Bruder hochgezogen hat. Zwar ist sie ebenfalls auf dem Absprung – bleibt für eine Übergangszeit aber noch an Bord des „Tesnaz“: „Erstmal ist wichtig, dass Sebastian gut ankommt. Ich werde deshalb auf jeden Fall noch eine Zeit lang dableiben“, sagt Nazareth Reda. Wo es für sie anschließend hingeht , hält sie sich offen: Ob zurück in den erlernten Erzieherinnen- oder in einem anderen Bereich: „Die Türen stehen in alle Richtungen offen.“

Tesnaz-Konzept bleibt

Große Veränderungen will der neue Inhaber am bisherigen „Tesnaz“ erstmal nicht vornehmen: „Das Konzept funktioniert grundsätzlich gut.“ Nach und nach werde es dann sicher die ein oder andere Anpassung geben. Was sich auf jeden Fall ändern wird, ist der Name – der aber muss erst noch gefunden und entschieden – spätestens in fünf Wochen.