Schopfheimer Innenstadt: IG Velo widerspricht CDU und Gewerbeverein

„Die Sicherheit der schwächsten Verkehrsteilnehmer – Kinder und Erwachsene, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind – muss im Straßenverkehr oberste Priorität haben“, so die IG Velo in einer Stellungnahme. Die Zunahme des Autoverkehrs in der Innenstadt widerspreche eindeutig der „Vision Zero“ der Straßenverkehrsordnung. Daher lehne die IG Velo die von einigen Akteuren geforderte Öffnung der Zufahrt für den motorisierten Verkehr unterhalb der Lenkplastik sowie die beidseitige Öffnung der Hebelstraße für den motorisierten Verkehr ab.