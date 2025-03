Schopfheimer Innenstadt: Info und Aktionen gegen Baustellenfrust

Bedeutet für die Verkehrsführung: In den etwa drei Monaten während der Sperrung des Sparkassen-Kreuzung führt der Weg zum Marktplatz und wieder weg über die Hauptstraße aus/in Richtung Pflugkurve/Adlerkreisel. An der Engstelle Uehlin-Baustelle soll eine Ampel für Ordnung sorgen. Wenn die Baustellen-Kreuzung dann ab Sommer wieder offen ist, soll die dann wieder durchgängige Hauptstraße zwischen Adler-Kreisel und Sparkassen-Kreuzung zur Einbahnstraße werden.

Die „großräumige Umleitung“ für diejenigen, die gar nicht unbedingt in oder durch die Innenstadtwollen führt wie gehabt über die hergebrachten Nord- und Südumfahrungen.

Verlegung des Marktes?

Da die Baustellen mitsamt Verkehr und Lärm auch Auswirkungen auf den Wochenmarkt haben könnten, prüft die Stadt in Abstimmung mit den Marktbeschickern aktuell eine mögliche Verlagerung. Ziel sei es, die Unannehmlichkeiten für Händler und Kunden so gering wie möglich zu halten. Aktuell seien zwei mögliche Ausweich-Standorte in der Abwägung, schildert Harscher und betont: „Die Abstimmung mit den Marktbeschickern ist uns immens wichtig.“ Ein Ergebnis soll es kommende Woche geben. Erschwerend hinzu kommen bei der Standortsuche die neuen Sicherheitsbedenken: Jeder Alternativstandort muss gut abzusichern sein, erläutert Harscher.

Parkraum: Genug und gratis

Wichtig ist den Beteiligten das Signal: Die Innenstadt inklusive aller Parkplätze bleibt weiterhin offen. Das gilt auch für den Marktplatz. Und mehr noch: Als Zuckerle für die Besucher will Bürgermeister Harscher die Parkgebühren teil- und zeitweise sogar ganz erlassen: Die erste Stunde in der Uehlin-Tiefgarage soll gratis sein, und die „Brötchentaste“ (kostenfreies Kurzzeitparken) soll von 20 auf 30 Minuten verlängert werden. Dem allerdings muss der Gemeinderat noch zustimmen.

Parkleitsystem geplant

Dieses Entgegenkommen in Sachen Parken käme „on top“ auf die parkfreundlichen Regelungen, die die Stadt im Zuge der Adolf-Müller-Baustelle schon länger eingeführt hat: Drei Stunden kostenfreies Parken an der Bismarckstraße (beim Bahnhof), gar acht Stunden Gratis-Parken auf dem ehemaligen SBG-Parkplatz am Bahnübergang Hebelstraße. Hier sollen im Übrigen neue Markierungen angebracht werden, um für mehr Ordnung zu sorgen. Mit dem alten Viehmarkt oder dem Parkplatz am Stadtmusikheim gibt es etliche weiter Parkmöglichkeiten in Innenstadtnähe. „Es gibt genügen Parkplätze – unserer Besucher müssen sie nur finden“, betont denn auch Martin Bühler als Co-Vorsitzender des Gewerbevereins. In diesem Sinne arbeite man an einem Parkleitsystem – sprich: einer klaren Beschilderung –, um die Orientierung zu erleichtern.

Rauchende Köpfe

Auf der Suche nach Lösungen habe man sich auch im Gewerbeverein die Köpfe heißgeredet und unterschiedliche Szenarien wie eine vorübergehende Aufhebung der Einbahnstraße in der Hebelstraße überlegt, schildert Bühler. Aber: „Rechtlich geht manches einfach nicht.“ „Es fällt uns nicht leicht, das zu schlucken, aber wird werden es mittragen“, signalisiert Bühler zähneknirschende Zustimmung – „etwas anderes bleibt uns ja auch nicht übrig.“

„Strauß von Aktionen“

Der Gewerbeverein werde die schwierige Phase mit einem „Strauß von Aktionen“ begleiten“, um die Attraktivität der Innenstadt hochzuhalten, ergänzt Co-Vorsitzender Stefan Clever. Auch soll der Veranstaltungsreigen im Städtchen keinesfalls unter den Baustellen leiden: „Wir schauen, dass wir alles durchziehen können, vom Frühlingsfest über Sommersound bis zu Schopfheim tanzt“, betont Harscher.