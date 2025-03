Schopfheimer Innenstadt: Kehrtwende: Mehr Parkplätze, weniger Stadtmöbel

Von Anfang an in der Kritik

Die neue Marschroute hat es in sich, war doch bislang die erklärte Devise des Rathauses: Autos stärker zurückdrängen, mehr Aufenthaltsqualität in der City zu schaffen und den Passanten Innenstadtflächen zurückzugeben. Von Anfang an allerdings hatte es Protest und Unmut gehagelt, bei den Geschäftsleuten, die um ihre Erreichbarkeit fürchteten, ebenso wie in der Bürgerschaft und auch im Ratsgremium selbst.

Jetzt steht also womöglich der Rückzug aus der Verkehrsberuhigung an: Einem Antrag der CDU-Fraktion von vor gut einem Jahr entsprechend, will die Stadt jetzt nachgeben. Dem Antrag aus ihren eigenen Reihen folgend, hatte der Gemeinderat im Januar 2024 grundsätzlich beschlossen, Fahrradstellplätze wieder abzubauen, Sitzmöbel zu entfernen und Autos die Durchfahrt auf der Hauptstraße zu erleichtern.