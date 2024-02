Neun in Pflanzkübel gepflanzte Bäume wurden am Sonntag gegen 2.50 Uhr im Bereich der Hauptstraße ausgerissen beziehungsweise abgeknickt; als Täter hat die Polizei eine Gruppe junger Männern im Visier. Die Bäume waren in Pflanzkübel am Straßenrand zur Verschönerung der Wege und Plätze aufgestellt, heißt es im Polizeibericht. Ein Zeugen meldete die Tat. Drei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren konnten festgestellt werden und stehen im Verdacht, mit der Tat in Verbindung zu stehen, so die Polizei.