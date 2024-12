Woher kommen die Motive?

„In diesem Jahr habe ich alle Bilder von einem Sammler erhalten, der aber nicht genannt werden möchte“, erklärt Gabriele Bethge von der Kalender Manufaktur Verden. Sie ist in dem niedersächsischen Verlag für den Schopfheimer Kalender zuständig. Die erste Auflage im Jahr 2023 sei ein voller Erfolg gewesen. Im folgenden Jahr kam der Kalender bei den Kunden kaum an, was nach Ansicht Bethges an den Motiven lag. Auch Ross teilt diese Meinung. Die Motive zeigten Porträtaufnahmen, die durch Farbdetails verfremdet wurden. Nun habe der Verlag wieder auf Bewährtes gesetzt. Bethge hatte Kontakt zu einem anderen Sammler aufgenommen und konnte ihn für eine Zusammenarbeit gewinnen. Mit Erfolg: Die Nachfrage steigt wieder.