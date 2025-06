Schopfheimer Kinderbetreuung: Eine Ausstellung mit zwei zentralen Zielen

Es ist eine Wanderausstellung, die sich erstmals für die Fachdienste der Kindertagespflege des Landkreises Lörrach anlässlich des Fachtags in der Öffentlichkeit präsentierte. Ein Hintergrund der Ausstellung war auch das Leitthema Humor und Augenzwinkern, auf das sich die Künstlerin Renate Alf spezialisiert hat. Die Ausstellung ist nun im Foyer der Sparkasse Wiesental in Schopfheim zu sehen. Die Öffentlichkeit soll zugleich auf die Möglichkeiten der Kindertagespflege hingewiesen werden. Vorstandsvorsitzender Georg Ückert setzt hier auf den entsprechenden Publikumsverkehr, damit sich Interessierte auch den zehn amüsanten Cartoons der Künstlerin widmen können. Lieblingsthema von Alf ist die Kindererziehung in Alltagssituationen – hierüber publizierte die Künstlerin bereits seit Jahren in zahlreicher Fachliteratur.