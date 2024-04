Schopfheimer „Lachnacht“: Witzigkeit im Fünfer-Pack

Tino Bomelino begeisterte das Publikum mit seinem skurrilen Humor. Bei seinem Auftritt ist das Publikum stets involviert, muss nachsingen, was der Comedian vorgibt oder „Gegenteile“ aufsagen. („Was ist das Gegenteil von schwanger? Ein toter Opa im Rucksack“). Roberto Capitoni setzt den lustigen Schlusspunkt. Er macht sich vor allem über die Sparsamkeit der Schwaben lustig, die er – den Italo-Wurzeln zum Trotz – auch bei sich selbst nicht leugnen kann. Deutlich sei das schon bei seiner Geburt geworden, erzählt er: „Ich wollte gar nicht geboren werden. Ich hatte im Bauch meiner Mutter was zum Essen, was zum Trinken, was zum Schwimmen, Haus außenrum – warum soll ich hinaus in die Kälte?“