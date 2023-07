Schopfheimer Live Night Einladung zum Städtli-Schwof

Gewinnspiel

Um die Leute in Bewegung zu bringen, legen die Wirte erneut ihre Stempelaktion mitsamt Gewinnspiel auf: Weisen die Gäste per Stempel auf den großformatigen Eintrittskarten nach, dass sie an diesem Abend (mindestens) fünf Locations besucht haben, können sie an einer Verlosung teilnehmen. Es winken sieben „unvergessliche Gastro-Überraschungen“, so die Ankündigung der Veranstalter.

Apropos Eintrittskarte: Die Veranstalter bitten ihre Gäste darum, die Eintrittskarten gut sichtbar um den Hals zu tragen – „das macht es uns einfacher.“ Und apropos Gewinnspiel: Schopfheim aktiv verlost im Vorfeld der Live Night hundert Eintrittskarten; wie genau das von Statten geht, wird noch bekannt gegeben.

Vorverkauf startet

Der Eintritt kostet wie im vergangenen Jahr 16 Euro; wer im Vorverkauf zuschlägt, spart vier Euro. Dieser startet ab sofort bei allen teilnehmenden Gastrobetrieben.