Schopfheimer Lokalgeschichte: Fahrnauer „Waschhüsli“ in letzter Sekunde gerettet

Entscheidung am Frühstückstisch

Beim Pressetermin vor dem alten Waschhaus am Dienstagvormittag berichtet Bauunternehmer Blum, wie die aktuellen Geschehnisse rund ums historische Waschhüsli ihren Lauf nahmen: „Meine Firma wurde zu einem Angebot zum Abriss des Gebäudes aufgefordert, und dieses wurde von der Kirchengemeinde angenommen“. Dann aber ging es Schlag auf Schlag – in eine ganz andere Richtung. Pfarrerin Krumm hatte die lokale Presse quasi zum „Abschieds-Bericht“ über das historische Gemäuer eingeladen – und damit die Rettung in buchstäblich letzter Sekunde angestoßen „Ich las morgens um 6 Uhr beim Frühstück den Bericht in der Zeitung. Blitzartig war mir klar, dass entgegen der Planung sicherlich kein Abrissbagger unserer Firma im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Gebäudes stehen darf“, schildert Wilfried Blum. Der Abriss wäre zwei Stunden später in der Bauleitersitzung terminiert worden – und dann möglicherweise sehr zeitnah ins Werk gesetzt worden. Kurzentschlossen entfernte der Unternehmer die Geschäftsvorlage aus der Sitzung und setzte sich zur gleichen Stunde mit der völlig überraschten Pfarrerin in Verbindung. Noch am frühen Morgen teilte er ihr mit, dass das alte Waschhaus bestehen bleibt: Er beabsichtige, das Gebäude auf eigene Kosten zu renovieren und dies im Rahmen eines Ausbildungsprojektes mit Azubis seiner Firma zu bewerkstelligen. Seine einzige Bedingung war, dass die Kirchengemeinde den Betrag beisteuert, der beim Abriss des Gebäudes angefallen wäre.