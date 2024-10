Schopfheimer Museum: Expertise soll von Außen kommen

Eine Stadt mit einer so langen Geschichte wie Schopfheim brauche ein Museum, sagte Bürgermeister Dirk Harscher. Gleichzeitig verwies er darauf, dass die Kommunen auf lange Zeit finanziell sehr belastet seien. Es sei schon schwierig mit den Pflichtaufgaben, und da zähle das Museum eigentlich nicht dazu. Und für das Museum gelte auch, dass es so, wie es jetzt sei, nicht bleiben könne. Man stehe nun am Anfang des Weges und brauche von Außen Expertise. Dafür könnte letztlich auch ein eigener Ausschuss gebildet werden. Und in Sachen Depot wolle man bis 2025 ebenfalls Ergebnisse.