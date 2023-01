Schopfheimer Sommersound Michael Mittermeier auf der Sommersound-Bühne

Schopfheim. Das Line-up für den Schopfheimer Sommersound ist komplett: Der Komiker Michael Mittermeier wird am Samstag, 15. Juli, die Festivalvbühne vor dem Rathaus bespielen. Mit im Gepäck hat der "Godfather der deutschen Stand-Up-Szene" sein neues Programm #13 - "Mittermeiers persönlichstes Programm ever", wie es in der Ankündigung heißt. Warum? "Das erzählt er dann live auf der Bühne …".