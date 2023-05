Schopfheimer Stadtmuseum Sammlung mit Potenzial und Zukunft

Sammlung von landesweite bedeutenden Stücken

Viele Roggenbachs sind auf den nachgedunkelten Porträts zu sehen, nicht allein Maria Franziska, die als Fürstäbtissin in Säckingen wirkte und dort einiges anstieß. Einige aus der Familie hatten hohe Ämter inne, zwei waren Bischöfe in Basel, einer war badischer Kriegsminister. „Die Familie hat viele bedeutende Persönlichkeiten hervorgebracht“, sagt Museumsleiter Dominik Baiker, der bei einem Rundgang am Internationalen Museumstag eine interaktive und dialogische Führung machte und einen öffentlichen Diskurs anstieß, wie das Museum der Zukunft aussehen soll.

Gerade dieser Roggenbach-Nachlass hat Bedeutung. Das Legat ist aber „kein leichtes Pfund“, so Baiker, der das Sammlungsinventar gesichtet hat und erstaunt ist über die Qualität dieser über 100 Jahre gewachsenen alten Sammlung, die für Museumsleute immer interessant ist. Die Anfänge der Sammlung und damit des Museums gehen zurück aufs Jahr 1912. In der ersten Zeit waren die Objekte in der damaligen Realschule ausgestellt, später wurden sie zeitweise in der Alten Kirche gelagert und gezeigt. Schon 1916 gab es Pläne für ein Heimatmuseum in St. Michael, was sich aber nicht realisieren ließ.