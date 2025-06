Am vergangenen Samstag ist die dreiwöchige Aktion zu Ende gegangen und gewonnen habe in erster Linie die Umwelt: „Alle Teilnehmer, die sich für das Fahrrad statt fürs Auto entschieden haben, tragen zu sauberer Luft, weniger Lärm und mehr Lebensqualität in unserer Stadt und unserer Region bei“, heißt es in der städtischen Pressemitteilung.

Die meisten Kilometer

Die Gewinner bei den meisten Kilometern pro Team ist mit großem Abstand das Theodor-Heuss-Gymnasium mit 16 311 Kilometern, gefolgt vom Verein Plant-for-the-planet Wiesental mit 6 283 Kilometern und dem Team „Eie unser Dorf“ mit 4141 Kilometern.