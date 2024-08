Schopfheimer Tafel: Politikerin betont Bedeutung von Hilfsstrukturen

Umbrüche abfedern

Denn die hohe Abhängigkeit von fossilen Energieträgern aus Russland nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine habe nicht nur die Energiepreise in die Höhe getrieben. Gerade Einrichtungen wie die Tafel federten die durch die Krise verursachten sozialen Umbrüche bestmöglich ab. Gesamtgesellschaftlich müsse aber daran gearbeitet werden, soziale Ungleichheiten abzubauen, um nicht nur die Symptome, sondern auch die Ursachen, zu bekämpfen.

50 bis 60 Ehrenamtliche

Die Tafel in Schopfheim arbeite seit über 20 Jahren mit vielen ehrenamtlichen Helfern, um Menschen ohne oder mit geringem Einkommen zu helfen, aber auch um Lebensmittel zu retten, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Derzeit engagierten sich 50 bis 60 Ehrenamtliche: Sie organisieren Mailing-Aktionen an Firmen, holen jede Menge Obst, Gemüse, Brot und manchmal auch Metzgerwaren in Supermärkten, Geschäften und auf Bauernhöfen ab, organisieren zusätzliche Sammelaktionen und Spenden, um zum Beispiel einen alten Kühlschrank zu ersetzen. Sie freuen sich daher über jede Lebensmittel- oder Geldspende.