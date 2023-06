Schopfheimer Triathlon Spannende Wettkämpfe im Oberfeld

Triathlon für Jedermann

Nach den Landesliga- Triathleten bildet der Sparkassen-Volkstriathlon im bisherigen Format den Abschluss des Schopfheimer Triathlon-Tages 2023. Es gibt wieder die Staffel-Stadtmeisterschaften und eine Wertung für Familien-Staffeln. Im Staffel-Wettbewerb treten jeweils Dreier-Teams an, wobei jedes Teammitglied nur eine Disziplin absolviert.

Wie beim Pressegespräch mit Vertretern von TSch, Sparkasse und Stadt zu erfahren war, hat die Sparkasse Wiesental die Gesamtveranstaltung – also auch den bisher von der VR Bank Dreiländereck unterstützten Schul-Swim&Run – als Sponsor übernommen. Sparkasse-Vorstand Georg Ückert verwies darauf, dass das Geldinstitut dem Verein damit Planungssicherheit zunächst für die nächsten drei Jahre gebe und dessen „hervorragende Arbeit gerade im Nachwuchsbereich“ unterstütze.

Sportevent als Imagepflege

Bürgermeister Dirk Harscher bedankte sich beim Sponsor und den Organisatoren. Für eine solche Großveranstaltung brauche es nicht nur viele Helfende, sondern auch eine Finanzierung. Der Triathlon-Tag sei Imagepflege mit Ausstrahlung in ganz Baden-Württemberg.

Anmeldung und Tipps

Anmeldungen

für den Sparkassen-Volkstriathlon sind möglich bis 27. Juni unter www.sparkassen-triath lon-schopfheim-2023.racepedia.de/anmeldung (nur online) und dann als Nachmeldung bis 30. Juni, 20 Uhr, per E-mail an organisation.triathlon@turnerschaft-langenau.de. Am Wettkampftag sind Anmeldungen nicht möglich.

Streckenbesichtigung

Damit die Teilnehmer wissen, was auf sie zukommt, bieten die Triathleten am kommenden Samstag, 24. Juni eine kleine Einführung in Wettbewerb und Strecke an: Die Schüler, die beim Schnupper-Schul Swim & Run mitmachen, treffen sich um 12 Uhr auf dem Sportplatz. Dort wird der Ablauf des Wettkampfes erklärt und die Wettkampfstrecken angeschaut. Auch die Teilnehmer am Volkstriathlon und am Staffeltriathlon treffen sich um 12 Uhr auf dem Sportplatz zur Besichtigung der Lauf- und Radstrecke. „Natürlich gibt es für alle auch Tipps von erfahrenen Trainer zum Ablauf“, sagt Hubert Klemm, der bei der Turnerschaft für die Organisation verantwortlich zeichnet.