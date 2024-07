Schopfheimer Uhrmacher: Neue Armbanduhr entwickelt

Zuliefern lässt Donkel neben dem Getriebe auch das Armband, das es in verschiedenen Ausführungen gibt, und das Gehäuse. Dieses lässt auf der Rückseite der Uhr auch einen Blick durch Glas auf das Automatikgetriebe und den Unwuchtrotor offen, der die Feder bei Bewegungen aufzieht. Es handle sich bei dieser Größe übrigens um ein Unisex-Modell, geeignet für Männer und Frauen, erklärt Donkel.

Die Mechanik, die die Energie aus dem Getriebe auf die Bewegungen der Scheiben umsetzt, hat Donkel selbst entwickelt. Dafür hat er auch neues, spezielles Werkzeug entworfen, das ihm den Bau erleichtert.

Die Uhr als Schmuckstück

Für die Armbanduhr hat sich Donkel das Design schützen lassen, vor wenigen Wochen erhielt er das entsprechende Schreiben. Er will die Uhr vorerst als Kleinserie verkaufen. Er bekomme positive Rückmeldungen darauf. Doch ist eine solche Uhr in der Ära der Smartwatches noch zeitgemäß? „Eine solche Uhr ist ein Schmuckstück“, das könne man von den Smartwatches nicht sagen. Zudem seien manche Leute durchaus davon genervt, dass neben den Handys nun auch die Uhren Signale von sich geben, so Donkel.