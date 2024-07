Schopfheimer Unverpackt-Laden: 142 Spender retten „Glück im Glas“

Alte und neue Kunden

Die Spendenaktion hat nebenbei bewirkt, dass sich viele ehemalige Kunden an den kleinen Laden erinnert und zum „Glück im Glas“ zurück gefunden haben. Und es sind neue Gesichter aufgetaucht von Menschen, die sich das Sortiment einfach mal anschauen wollten. „Uns hat das gezeigt, dass Kommunikation ein entscheidender Faktor der Akzeptanz ist“, will Oschwald beim Marketing nun nicht locker lassen und wirbt auch auf Social Media-Kanälen. Zudem soll der Unverpackt-Laden selbst verstärkt als Ort der Kommunikation und des Austausches genutzt werden.

Bei der Premiere einer Lesung hatte das „Glück im Glas“ noch Pech, weil die Veranstaltung ausfiel. Wenig Glück hatte man auch mit einer Künstler-Performance, als ein Holzschnitzer vor dem Laden sein Können zeigen sollte. Die Schopfheimer Stadtverwaltung genehmigte die nette Aktion vor dem eigenen Schaufenster jedoch nicht, bedauert Oschwald. „Wir lassen uns aber nicht entmutigen. Das ist erst der Anfang eines neuen Abschnitts.“ Das Unverpackt-Team hat Decken und Felle auf einem Sitzmöbel vor dem Laden ausgebreitet und schenkt Kaffee und Wasser aus, bietet also Aufenthaltsqualität und wirkt der drohenden Innenstadt-Verödung aktiv entgegen.

Wie geht’s nun weiter? Unter anderem mit neuen Produkten. So steigt das Unverpackt-Trio ins Geschäft mit Convenience-Produkten ein und will praktisch vorbereitete Fertiggerichte wie eine Buletten- oder Falaffelmischung aus eigener Herstellung ins Sortiment nehmen. Dennoch bleiben sich die Nicht-Verpacker treu und unterscheiden sich so vom Supermarkt. Zum Discounter wird nur bei den Kundenströmen geschaut: „Wir haben knapp 600 Kunden im Monat, aber wir bräuchten im Monat so viel wie ein Supermarkt an einem Tag hat: 1500.“ Also zweieinhalb mal mehr als jetzt.