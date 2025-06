Schopfheimer Verein: Familienzentrum blickt auf eine „ereignisreiches Jahr“

Das Angebot und die Offenen Treffs für Kleinkinder und Familien laufen demnach weiterhin sehr gut. Neben dem Baby-Café mittwochvormittags gibt es dienstags einmal pro Monat ein Milch-Café für Eltern mit Babys sowie freitags am Vormittag den neuen Zwergen-Treff für Kinder ab einem Jahr.

Die Treffs

Auch die Nachmittagsangebote werden laut Familienzentrum gut angenommen. Der Indoor-/Outdoor-Spielplatz-Treff findet bei schlechtem Wetter im Bewegungsraum und bei gutem Wetter im Garten statt. Weitere Treffs sind der Entdecker-Treff für Kinder bis zirka vier Jahre jeden Donnerstag am Nachmittag sowie das Sing-Café einmal pro Monat und der Näh- und Upcycling-Treff in Kooperation mit dem Diakonischen Werk einmal pro Monat. Die Offenen Treffs sind ohne Anmeldung – „man kann später dazu kommen oder früher gehen, ja nach Lust und Laune von Eltern und Babys“, heißt es. Zudem gebe es Getränke und kleine Snacks, einen Wickeltisch und Spielmaterialien, was von den Familien dankbar angenommen werde, so die Verantwortlichen.